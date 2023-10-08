تعرف على تشخيص إصابة إمام عاشور .. تفاصيل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن إصابة إمام عاشور بكدمة قوية .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بعد إجراء الأشعة .. إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل "القصبة" وسيخضع لمزيد من الفحوصات للإطمئنان عليه"

تعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مواجهة نادي الإسماعيلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

أحرز بيرسي تاو هدف تقدم النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .