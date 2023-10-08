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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: مدخلات المقاومة الفلسطينية ستجعل إسرائيل تعيد حساباتها مرة أخرى

فلسطين
فلسطين

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في فلسطين يشير إلى أن هناك معادلة جديدة لـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومُدخلات جديدة للمقاومة الفلسطينية، قد تجعل اسرائيل تعيد الحسابات مرة اخرى.

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يُبث على قناة "CBC"، أن السمة الأساسية للعصر الحديث، توضح أن العمل العسكري لم يصل بنا إلى أي نتيجة ولابد من التفاوض.

وأوضح أن مصر تمتلك رصيدا كبيرا في مثل هذه المواقف، ونجحنا في إخماد اشتعال الموقف سابقا، فدائما يُنظر لمصر ودورها الكبير في عمليات التهدئة بين إسرائيل وفلسطين، والجهود التي تُبذل ستثمر عن احتواء الموقف وبسرعة.

ولفت إلى أن هناك تصميما اسرائيليا على الرد للحفاظ على ماء وجهها في الإقليم، مشددا على أن الحروب أصبحت عبئا كبيرا على الشعوب.

محمد العرابي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فلسطين إسرائيل اخبار التوك شو

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