أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجآت عن خط بارليف

كشف خالد شلبي، من أبطال حرب أكتوبر، عن كواليس إحدى أهم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر الحديث، حيث أوضح أنهم لم يكونوا على علم بقرار الحرب حتى الساعة الواحدة ونصف ظهر يوم 6 أكتوبر. في ذلك الوقت، أخبرهم ضابط برتبة مقدم بالمهام التي سيقومون بها.

وأشار خالد شلبي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي ”والمذاع عبر قناة صدي البلد، إلى أن الحرب بدأت بعد الساعة الثانية ظهرًا، حيث قامت القوات الجوية بضرب المطارات الإسرائيلية والمواقع الحصينة. ثم تمت مهمة القوات المدفعية التي تضمنت أكثر من 4000 مدفع لقصف تحصينات ومواقع الجيش الإسرائيلي على طول الخط البرليف.

وأضاف شلبي أن كل جندي كان مجهزًا ببندقية وسلاح شخصي يتضمن طبنجة وقنبلتين هجوميتين وقنبلتين دفاعيتين. وصف اللحظة التي صعد فيها الجنود الساتر الترابي بزاوية 60 درجة، مهللين بأعلى صوتهم "الله أكبر الله أكبر". ولفت إلى أن أحد أفراد القوات المدفعية حمل مدفعًا يزن 85 كيلوجرامًا وركض به على الساتر كما لو أنه لا يحمل شيئًا.