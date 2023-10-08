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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خسارة كبيرة للمنتخب..ناقد: إصابة إمام عاشور تمنعه من مواجهتي الجزائر وزامبيا

اللاعب إمام عاشور
اللاعب إمام عاشور

أكد هيثم نبيل، الناقد الرياضي، أن خروج إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مصابا خلال مواجهة الاسماعيلي كان نقطة فارقة في المباراة التي فاز بها الأهلي أمام الإسماعيلي، مشددًا على أن عاشور يعاني من كدمة شديدة فقط.

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تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

وأوضح "هيثم نبيل، الناقد الرياضي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللاعب إمام عاشور بهذه الإصابة لن يلحق بمباراتي المنتخب أمام الجزائر وزامبيا، مؤكدًا أن غياب إمام عاشور سيكون فارق مع المنتخب المصري، إذ أن عاشور يقدم أداء رائع خلال المباريات الأخيرة.

 

تفاصيل إصابة إمام عاشور 

وأشار هيثم نبيل، الناقد الرياضي، إلى أن فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي قدم أداء مميز، وايضا اللاعب إمام عاشور متابعًا: "أداء الإسماعيلي كان جيد جدًا ويمتلك فريق قادر على الوصول إلى المرمى وصنع الكثير من التسديدات على مرمى النادي الأهلي، ولكن يحتاج إلى تعامل خط الوسط بشكل أكبر".

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