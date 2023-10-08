ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات بمستهل تعاملات الأسبوع زيادة بنحو 1.25 درهم في الجرام الواحد، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 10 دراهم.

وخلال السطور التالية ترصد "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر آوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 نحو 227.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 208.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو 199 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 نحو 170.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 نحو 132.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 113.50درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 7073 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1592 درهم إماراتى .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.