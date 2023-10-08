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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعلت.. انتداب المعمل الجنائي لفحص سيارة محملة بـ40 ألف لتر وقود بالقليوبية

حريق
حريق

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص أسباب حريق شب في سيارة لنقل الوقود بمنطقة مسطرد، دائرة القسم؛ لبيان سبب الحريق وملابساته.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال مالك السيارة، وتقدير الخسائر.

وكشفت التحريات، أن السيارة كانت محملة بـ40 ألف لتر من المواد البترولية، ونشب بها الحريق في شارع ترعة الإسماعيلية أسفل الطريق الدائري بمنطقة مسطرد، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأصدرت قراراتها المتقدمة.
 

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