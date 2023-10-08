عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسرائيلي شوشو.. موقف طريف يتسبب في دخول ضيوف أحمد موسى في نوبة ضحك

صدى البلد

روى سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، موقفاً طريفاً حدث قبل حرب أكتوبر حيث تحدث عن جندي إسرائيلي يدعى "شوشو" كان يتعب المصريين بصراخه اليومي.

 

 وأشار عباسي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”، إلى أنه ذهب للقائد المصري وطلب الإذن لملاحقة هذا الجندي وقال للقائد: "أنا صائد طيور برية، يمكنني التخلص من شوشو".

 

قام الإعلامي أحمد موسى بالمزاح معه وأكد أن اسم الجندي الإسرائيلي حقاً كان "شوشو"، ما أدى إلى دوافع للضحك.

 

أكد سيد عباسي أن إصرار وقوة الإرادة والتحمل لدى الجنود المصريين كانت أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النصر في حرب أكتوبر.

 

أبطال حرب أكتوبر أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الجنود المصريين على مسئوليتي صدى البلد حرب اكتوبر جندى اسرائيلى برنامج “على مسئوليتي”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

سويلم:يجب وضع خطة لإنتاج ملحمة متكاملة عن نصر أكتوبر لكل الأجيال

أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للأجيال الحالية.. تفاصيل

برشلونة يفقد نقطتين جديدتين أمام غرناطة في الدوري الإسباني

100 صاروخ.. كتائب القسام توجه ضربة خطيرة على مدينة عسقلان المحتلة

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

قرار عاجل من الزمالك بعد أزمة التحكيم في مباراة البنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ