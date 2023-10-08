الإسرائيلي شوشو.. موقف طريف يتسبب في دخول ضيوف أحمد موسى في نوبة ضحك

روى سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، موقفاً طريفاً حدث قبل حرب أكتوبر حيث تحدث عن جندي إسرائيلي يدعى "شوشو" كان يتعب المصريين بصراخه اليومي.

وأشار عباسي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”، إلى أنه ذهب للقائد المصري وطلب الإذن لملاحقة هذا الجندي وقال للقائد: "أنا صائد طيور برية، يمكنني التخلص من شوشو".

قام الإعلامي أحمد موسى بالمزاح معه وأكد أن اسم الجندي الإسرائيلي حقاً كان "شوشو"، ما أدى إلى دوافع للضحك.

أكد سيد عباسي أن إصرار وقوة الإرادة والتحمل لدى الجنود المصريين كانت أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النصر في حرب أكتوبر.