أصغر مقاتل في حرب أكتوبر: أهم الأسلحة كان صاروخ مالوتكا

أكد سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه كان أصغر مقاتل في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، حيث كان عمره 21 عامًا، موضحا إلى أن سلاحه كان أحدث مدفعية في العالم، وهي مدفعية إم 109 الأمريكية بعيار 155 مم.

وخلال لقاءه في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي بقناة “صدي البلد”، أكد عباسي أن كتيبته الوحيدة في القوات المسلحة المصرية كانت مسلحة بسلاح أمريكي، مما دفعه إلى قول مزاحيًا: "كنا نحارب اليهود بأسلحة اليهود".

وتحدث أيضًا عن تجربته في التمويه والخداع العسكري خلال حرب أكتوبر، حيث كان مع زملائه في آخر الجيش الثاني الميداني في الجلاء، لافتا إلى أن المشير محمد عبد الحليم أبوغزالة، وزير الدفاع الأسبق، كان من كان يتولى تدريب فرقته.

وأشار إلى أهمية صواريخ مالوتكا في تلك الحرب، وقال إنها كانت أحد أهم الأسلحة لدى القوات المصرية في حرب عام 1973، أن الجنود المصريين كانوا يتمتعون بعزيمة قوية في عبور القناة وتحملوا العديد من التحديات خلال تلك الحرب.