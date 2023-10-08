عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر مقاتل في حرب أكتوبر: أهم الأسلحة كان صاروخ مالوتكا

صدى البلد

أكد سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه كان أصغر مقاتل في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، حيث كان عمره 21 عامًا، موضحا إلى أن سلاحه كان أحدث مدفعية في العالم، وهي مدفعية إم 109 الأمريكية بعيار 155 مم.

وخلال لقاءه في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي بقناة “صدي البلد”، أكد عباسي أن كتيبته الوحيدة في القوات المسلحة المصرية كانت مسلحة بسلاح أمريكي، مما دفعه إلى قول مزاحيًا: "كنا نحارب اليهود بأسلحة اليهود".

وتحدث أيضًا عن تجربته في التمويه والخداع العسكري خلال حرب أكتوبر، حيث كان مع زملائه في آخر الجيش الثاني الميداني في الجلاء، لافتا إلى أن المشير محمد عبد الحليم أبوغزالة، وزير الدفاع الأسبق، كان من كان يتولى تدريب فرقته.

وأشار إلى أهمية صواريخ مالوتكا في تلك الحرب، وقال إنها كانت أحد أهم الأسلحة لدى القوات المصرية في حرب عام 1973، أن الجنود المصريين كانوا يتمتعون بعزيمة قوية في عبور القناة وتحملوا العديد من التحديات خلال تلك الحرب.

الجنود المصريين الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة الجيش الثاني المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

ترشيحاتنا

أول تعليق من حماس علي نشر أمريكا حاملة طائرات بالمنطقة لدعم إسرائيل

برشلونة يتأخر 2-1 أمام غرناطة في الشوط الأول بالدوري الإسباني

لا تضييق على أحد.. مفاجأة في حصيلة توكيلات المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي

شكري: مصر ملتزمة بمواصلة بذل الجهود لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استمرار خوض قتالاً برياً مع مقاتلي حماس بالمستوطنات

شكري يدعو الفاعلين الدوليين إلى علاج القضية الفلسطينية من منظور شامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ