سويلم:يجب وضع خطة لإنتاج ملحمة متكاملة عن نصر أكتوبر لكل الأجيال

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه كتب العديد من الأشعار وقت التجنيد ووقت الحرب، لكنه لم ينشرها في أي ديوان، لأنها كانت انفعالية لحظية، قد تؤثر على المسيرة الشعرية، وبعد الحرب بدأ يقيم التجربة ويعيد إنتاجها في قصائد متزنة متماسكة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإعلام بسبب نشوة النصر بعد حرب أكتوبر أغفل تصوير وتسجيل تفاصيل يومية وإنسانية دقيقة في الحرب، وقد تسبب ذلك في ضياع مادة خام للأدب، أو لعمل أدبي ملحمي كبير عن الحرب.

وسائل جذب عبر لغة بسطية

وأوضح أن نقل هذه الملحمة للأجيال الجديدة يكون بمستويات مختلفة، للطفل غير الصبي 12 عاما غير الشاب، وكل سن له وسائل جذب عبر لغة بسطية ورسوم جيدة ووسائط قريبة منه، ولا بد من وضع خطة موحدة لإنتاج ملحمة متكاملة على كل المستويات.