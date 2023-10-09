ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن عدم صلاة الزوجين يجلب الفقر والمشاكل في البيت، موجها حديثه لزوجة تسأل عن عدم انتظامها في الصلاة، وعدم صلاة زوجها أيضا، قائلا "أنت في مشكلة كبيرة وعدم صلاتك أنت وزوجك يجلب الفقر والمشاكل والمنغصات لكما في البيت، لأنكما معرضان عن ذكر الله، فقال تعالى في سورة طه " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا " صدق الله العظيم".

وأضاف أمين الفتوى أن من يرغب في الانتظام في الصلاة عليه بالقيام لها فور سماع الأذان، وأن يكون له صحبة صالحة تعينه على ذلك، ويكتب جدول له بالصلوات، ويراقب نفسه ويكافئها إذا انتظم على الصلاة، ويعاقبها إذا لم تنتظم.

علاج التكاسل عن الصلاة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الصلاة مهمة جدا في حياة المسلم، وللتأكيد على ذلك أقول لك إن كل العبادات قد يتركها المسلم لعذر إلا الصلاة عذرها الوحيد زوال العقل.

وأشار إلى أن الصلاة واجبة على الغني والفقير وعلى المسافر والمقيم وعلى السليم والمريض ولا عذر في تركها قط، فلماذا نكسل عن الصلاة وكيف نكسل وهي روضة الله في أرضه والله سبحانه وتعالي يناديك في اليوم 5 مرات لتذهب إلى هذه الروضة وتكون في حضرة الله عز وجل تناجيه ويخاطبك بكلامه القرآن الكريم وتلبي النداء بالتسبيح والذكر وفي النهاية تقول له سبحانه وتعالى "التحيات لله" يعني أنا في رحابك وحماك وكنفك ياربي، أنت رب الأرض والسماوات تعفو عن العصي وتغفر للمذنب، ويمكنك أن تتفق مع أحد أقاربك أو أصدقائك على أن يشجع كل منكما الأخر على الصلاة في وقتها.

وتابع: يجب عليك أن تقوم للصلاة بمجرد سماع الأذان وإن تقلل من أوقات اللهو ولا تضيع الوقت لأن وقت المسلم غالي جدا.