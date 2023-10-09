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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة| صفارات الإنذار تدوي في النقب.. والاحتلال يقتحم بلدتي العيزرية وعقربا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، بأنه تم إطلاق الصافرات الإنذار في الأراضي المحتلة من النقب الغربي، وذلك مع إطلاق المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنة "نيتيفوت" ووسط النقب.

 

وأضافت وسائل الإعلام، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة العيزرية بـ القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات آخري بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.

كما أشارت المصادر الإعلامية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تنفيذ سلسلة غارات على أنحاء مختلفة في أنحاء قطاع غزة.

 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، إن الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية، وسوف نحقق الأمن لشعب إسرائيل.

 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لقد دفعنا ثمنا باهظا لكننا سنستعيد الأمن لشعب إسرائيل"، لافتا إلى أنه تم قصف 653 هدفا تابعا لـ حركة حماس منذ بدء العملية العسكرية.

 

وأكد أدرعي أنه سيتم استهداف حماس في أي مكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الشمال عند حدود لبنان.

النقب الاحتلال الاسرائيلي بلدة العيزرية القدس نابلس بلدة عقربا طيران الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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