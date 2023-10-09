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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: المقاومة الفلسطينية وصلت إلى 20 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية

صدى البلد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الإثنين، إن قرابة ألف مقاتل من المقاومة الفلسطينية في غزة اجتازوا الحدود ووصلوا إلى ٢٠ مستوطنة و١١ قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة غلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين: إن سلاح الطيران الإسرائيلي هاجم 500 هدف إستراتيجي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن يوجد  6 مناطق في غلاف غزة لا زالت تدور بها اشتباكات حاليا مع مقاومين من حماس. منها بئيري وشعار هنيجف وعلوميم وكفار عزة ونيريم وحوليت.

وأشار إلى أن هناك شبهات بإمكانية تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية عبر نفق إلى كفار عزة، ويجري مسحا بالمنطقة.

وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات غلاف غزة، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

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