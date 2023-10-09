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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إدانة ضعيفة لحماس.. صفعة جديدة إلى تل أبيب من داخل الصين

الصين واسرائيل
الصين واسرائيل

أفادت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية نقلا عن شركة هاينان إيرلاينز الصينية، أن الشركة ألغت الرحلات بين شنجهاي وتل أبيب اليوم الاثنين، بسبب التوتر بين فلسطين وإسرائيل.


وأضافت الصحيفة أن «هاينان إيرلاينز» لديها ثلاثة خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز".


وتوقعت إسرائيل أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقها.


وقال يوفال واكس، وهو مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين،أمس الأحد، في تصريح صحفي: "عندما يتم  إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".


وقد ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية، عشرات الرحلات إلى إسرائيل منذ أمس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني.


كان من بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و”راين إير” وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية والخطوط الجوية الفرنسية.

كما أعلنت الهند، أمس الأحد، أن رحلات طيران الهند من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 14 أكتوبر (السبت المقبل) من أجل سلامة ركابها وطاقمها.


وأعلنت إسرائيل رسميا حالة الحرب في البلاد بعد تسلل مقاتلي حركة المقاومة والهجمات الصاروخية من غزة.

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