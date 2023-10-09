عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سماح أنور ومحمد فراج يواصلان تصوير مسلسل "بطن الحوت"

صدى البلد

يواصل صناع مسلسل “بطن الحوت ”تصوير مشاهدهم الأخيرة بالمسلسل استعدادا لعرضه قريبا على منصة شاهد.

ونشرت الفنانة سماح أنور صورا من كواليس التصوير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وظهرت برفقة الفنان محمد فراج.

طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت"، بطولة الفنان محمد فراج.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد :"شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات ، فى المسلسل الدرامى الجديد بطن الحوت .. قريبا".

 

بطن الحوت
مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنان محمد فراج ، بعد سماعه قرار لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، وترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، حيث رافقت كاميرا الفيلم محمد فراج لتنقل ردة فعله بعد فوز فيلمه بالترشيح.

وعبر محمد فراج عن سعادته البالغة بعد استقباله للخبر ، و إعلان اسم فيلمه للمنافسة ضمن جوائز الأوسكار، وعلق مازحًا : "الخبر شرقني ".

وكانت فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية، قد أعلنت عن ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار بصفته افضل فيلم دولي، ليكون الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على جائزة الأوسكار.


ونشرت فايزة صورة جمعت لجنة المشاهدة، وكتبت : "فيلم فوي فوي فوي هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.. مبروك لكل صناع الفيلم ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

الفنان محمد فراج الفنانة سماح انور بطن الحوت مسلسل بطن الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

اشتباكات وأنفاق.. بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الأوضاع في غزة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

اشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال في 8 مواقع قرب غزة

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

بالفيديو.. قوات الاحتلال تستهدف حي الشجاعية في غزة بالطائرات الحربية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ذعر في نيبال بعد مصرع 10 من طلابها في تل أبيب.. ونداء عاجل لمواطنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 9 أكتوبر 2023|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

طريقة التونة بالمنزل بدون مواد حافظة

ملابس جنا عمرو دياب تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست| بمذاق لا يقاوم

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ