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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت اليوم.. مصر تدعو لتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.. إطلاق نار بين جنود الاحتلال بسبب الارتباك.. ونتنياهو يُعين مسؤولاً عن قضية الأسرى

صحف الكويت
صحف الكويت
  • ارتباك بين جنود الاحتلال ونيران صديقة عند الحدود مع لبنان
  • الكويت والإمارات تبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • تايلاند تعلن مصرع 12 من مواطنيها في إسرائيل واختطاف 11
  • نتنياهو يُعين مسؤولاً عن قضية الأسرى والمفقودين
  • جيش الاحتلال يرتكب مجازر بحق 15 عائلة في غزة


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "الوطن"، أن وزير الخارجية سامح شكري دعا مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى لا تمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني لبحث جهود خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتشاور بشأن مخاطر التصعيد القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتنسيق جهود احتواء الأزمة.

ومن صحيفة "الأنباء"، كشف مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تم أسرهن مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

ومن الصحيفة ذاتها، تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، إنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد الدائر وتكثيف المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة"الجريدة" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحادث الأمني الذي وقع الأحد عند الحدود بين لبنان والأراضي المحتلّة، ناتج عن ارتباك جنود الاحتلال أطلقوا النار على بعضهم البعض، بعد أن ظنّوا أنّ تسلّلاً قد حصل.

كما نقلت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق عن تعيين الجنرال احتياط جال هيرش مسؤولاً عن قضية الأسرى والمفقودين في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية لعدد من الإسرائيليين.

أما صحيفة "الراي"، فقالت إن وزارة الخارجية التايلندية ذكرت اليوم الاثنين، أن 12 مواطنًا تايلنديًا قتلوا في الاضطرابات في إسرائيل، بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

كما نقلت الصحيفة أن مسؤولًا حكوميًا في غزة قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 15 عائلة في القطاع بعد قصف منازلها بشكل مباشر.

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