الخميس .. عرض مسلسل "عنبر 6" على منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد موعد عرض مسلسل عنبر 6 الجزء 2 يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر 2023 .

ويتكون المسلسل من 12 حلقة وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من السجينات في سجن واحد ويتعرضن للكثير من الأحداث والمشاكل داخل السجن.

وتعد قصة مسلسل عنبر 6 مستوحاة من أحداث حقيقية لثلاث نساء مميزات يواجهن تحديات العالم الخفي وراء جدران أحد السجون في عنبر ستّة.



مسلسل عنبر 6 من بطولة صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

يذكر أن شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة اصدقائها.

وتألقت صبا مبارك، مرتدية بنطال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة أنيقة وناعمة باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

واختارت صبا مبارك، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.