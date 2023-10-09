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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

منيع: بحث إعادة تخطيط محاور الخدمات ومستويات الإسكان بالعاشر من رمضان

صدى البلد

استقبل المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، مجموعة من أعضاء لجنة التخطيط من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة، بهدف بحث بعض الموضوعات المتعلقة بتخطيط المدينة مثل إعادة تخطيط محاور الخدمات وتوفير مستويات إسكان متنوعة بالمدينة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولي إدارة التخطيط بجهاز المدينة.

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وخلال الزيارة، قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لبعض المشروعات مثل: منطقة الخدمات الإقليمية الجديدة، عمارات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، وكذا حديقة الكفراوي للوقوف على موقف التطوير داخل الحديقة، ومشروع دار مصر غرب منطقة المال والأعمال، وعمارات سكن كل المصريين  بالحي العاشر، والمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين الجنوبية، والمنطقة الصناعية بين A5 و A6، ومنطقة العمارات الخضراء، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

وفي ذات السياق، قام المهندس علاء منيع، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم الأعمال بعددٍ من مواقع العمل بالمدينة، شملت المرور على الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " شرق حى الأندلس بالحى الـ16 بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، كما تم المرور على أعمال الزراعة من مسطحات خضراء وتشجير بين العمارات وداخل الحي.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ " نادى المحور الشرقي للخدمات " والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم الإسكان الاجتماعى بالحى الـ11 والحى الـ16 والحى الـ15 والحى الـ12 ومنطقة ابنى بيتك بالحيين الـ12 والـ16 والمجاورات المحيطة بالنادى والأحياء الأخرى بالمدينة. 

الإسكان المتوسط الحى العاشر العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية المنطقة الصناعية ب المشروعات القومية

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