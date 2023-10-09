عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: غدا تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بأرض المعارض

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 10/10/2023 .

وزير الإسكان يصدر قرارا بتكليف المهندس أحمد إبراهيم رئيساً لجهاز العلمين الجديدة

الإسكان تطرح شققا بمقدم 25 ألف جنيه وتقسيط على 30 سنة

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 11/10/2023، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الخميس 12/10/2023، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15/10/2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الإثنين 16/10/2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17/10/2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18/10/2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19/10/2023.


وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22/10/2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23/10/2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24/10/2023، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الأربعاء 25/10/2023.


وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد ) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

التسعين الجنوبي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار القاهرة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي ضربات الاحتلال على غزة

السير على الطرق | نقل النواب تناقش قرارًا رئاسيًا مهمًا اليوم

طوفان الأقصي.. فقدان مصور صحيفة إسرائيلية عقب مقتل زوجته

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ