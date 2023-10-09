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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صياد وزوجته يجمعان 12 مليون جنيه من تهريب المهاجرين عبر المراكب بكفرالشبخ

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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