عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماجد منير: نجحنا في تأكيد الدور التنويري لـ"الأهرام" وتقديم رؤية لتحقق الإنجازات في قطاع الطاقة

صدى البلد

أعرب ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي ، عن سعادته بالصورة التي ظهر بها مؤتمر الأهرام السابع للطاقة.

 وقال منير ، إن نجاح المؤتمر وتثبيت أقدامه في أن يكون منصة سنوية لاستعراض كل جديد يخص الطاقة إنما يترجم بوضوح وجلاء التاريخ العريق لمؤسسةَ الأهرامِ وريادتها واضطلاعها بدورها التنويري والتنموي والتوعوي وتأكيد وقف المؤسسة بكل قوة داعما ومساندا للدولة من أجل العمل بإخلاص ودأب على تحقيقِ حلمِ كل مواطن مصري.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: حريصون على تأكيد رسالتنا كأداة لقوة مصر الناعمة

عبد المحسن سلامة: جهود السيسي لمواجهة تحديات الطاقة جعلت مصر محل احترام العالم


وأضاف على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السنوي السابع للطاقة الذي انطلق اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المؤتمر يشهد مشاركة فاعلة لوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمؤسسات والهيئات المتخصصة في مجالات الطاقة كافة، وأن تلك المشاركة تسهم في تقويته وزيادة قدراته في تقديم توصيات تصنع الفارق المهم في استمرار إنجازات قطاع الطاقة الذ ي قدم نموذجا لا مثيل له في الانتقال من وضع الأزمة المزمنة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النموذج الذي يحتذى في الإنجاز الذي قارب الإعجاز.

وأشار "منير"، إلى أن فريق عمل المؤتمر يبذل قصارى الجهد من أجل ضمان النجاح التام لمناقشات وجلسات المؤتمر، وأن اللجنة العليا تقوم بأدوار تسهم في أن يقوم المؤتمر بتقديم رؤية شاملة لقضايا الطاقة، وتقديم نموذج للمشاركة في تقديم الحلول الممكنة،وتحقيق المزيد من الإنجازات التي وضعت مصر في مكانة متميزة، ومركٍ متقدم على خريطة الطاقة العالمية.

وقال إن اختيار المحور الرئيسي للمؤتمر ليكون الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر باعتباره الخيار الذي يحقق سلامة البيئة ويسهم في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناحي إنما يعكس حرص مؤسسة الأهرام على تقديم الدور الذي يسهم في توعية المواطنين بالقضايا والموضوعات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

الأهرام المسائى الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء الكهرباء والطاقة المتجددة بوابة الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

إنشاء ثاني أكبر محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر بالتعاون مع الصين

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ