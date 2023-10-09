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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخابر تهمك.. عودة الشتاء.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم. .وأخر تحركات الذهب والدولار

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

سجل سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها.

 

  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1872 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيها.

 

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 9 أكتوبر 2023

 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.78 جنيه للبيع، و 32.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.89 جنيه للبيع، و37.72 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.10  جنيه للبيع، و99.65 جنيه للشراء .

 

 

منخفض جوي .. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد الأجواء الخريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن بالأمس كان هناك سقوط الأمطار متفاوت الشدة من محافظة لأخرى، ووصلت الأمطار إلى رعدية في شمال البلاد.

الأرصاد وتفاصيل المنخفض الجوي

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من رأس الأرض، ويعمل هذا المنخفض علي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والعليا التي سوف تحجز بعض من أشعة الشمس علي مدار اليوم.

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن من المتوقع إستمرار فرص سقوط الأمطار المتقطع علي مدار اليوم ولكن ستكون أمطار خفيفة علي بعض الأماكن من محافظة القاهرة وبعض محافظات جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

العظمى الصغرى
القاهرة 30 - 22
الإسكندرية 27 - 22
الإسماعيلية 31 - 20
الغردقة 35 -25
أسوان 41 - 25
سوهاج 34 - 21
المنيا 32 -20

 

الذهب الدولار الأرصاد سعر الذهب اليوم سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودى

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