الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة.. والطقس خريفي مائل للحرارة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد الأجواء الخريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية وفي مساء أمس تساقطت الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى وكانت رعدية أحيانا وبخاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن مجمل الأمطار كانت خفيفة.

وأضافت غانم ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "نتوقع اليوم استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 امتار من سطح الأرض".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سيعمل المنخفض على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب العالية التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية وانخفاض قيم الحرارة، وتعتبر قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا وبالتالي، فإن الإحساس بالطقس نهارا سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد".