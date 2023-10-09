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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجتمع في سلطنة عمان غدا لمراجعة المعونة الإنمائية لفلسطين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن  كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيلتقون في اجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوريل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقا باسم تويتر، إنهم "سيجتمعون للنظر في الاستجابات والخطوات التالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة جوانب المعونة الإنمائية".

 

كما قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنها ستستعرض عواقب مساعدتها الإنمائية.

 

وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الاثنين: "تقيم اللجنة حاليا كيف يمكن أن تؤثر الأحداث الأخيرة على مساعدتنا الإنمائية الحالية والمستقبلية".

 

وأضاف "يدعم تمويل الاتحاد الأوروبي معظم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين ويساهم في التمويل المباشر أيضا للسلطة الفلسطينية".

 

وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في العاصمة العمانية، مسقط. حيث كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

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