محمد منيسي: المنظومة الصحية في مصر وجدت حلولا سريعة لمشاكل متراكمة منذ عقود

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إنه لم يكن هناك أسرة أو منزل فى مصر يخلو من فيروس سي أو مضاعفاته، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان يحتاج حلول سريعة وقيادة حكيمة ورؤية واضحة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر بدأت بتلك القيادة الحكيمة والإصرار على التنفيذ على هذا الأمر، بعمل 24 مركز، وتلك كانت الأولي وتوفير الدواء، موضحا أن تلك المراكز كانت مؤهلة بشكل قوي لهذا الأمر وكان هناك أطباء على أعلى مستوى ودواء صناعة مصرية بالمجان للقضاء على فيروس سي.

وتابع الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، أن الجميع تلقي هذه العلاجات، ثم ظهرت حملة 100 مليون صحة فيما بعد ومسح شامل للقضاء على فيروس سي فى مصر بالكامل، واستمرارها داخل المدارس.