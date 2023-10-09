أشرف عقبة: مصر تتخذ كل الإجراءات لمنع حدوث إصابات جديدة بفيروس سي

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، حصول مصر على “المستوى الذهبي” بمسار القضاء على فيروس سي يعطي مصر حقها في قدرتها على التخلص من هذا المرض اللعين.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإنجاز التي قامت به مصر كان فى الأعداد المرضي الكثيرة جدا فى المعاناة من الالتهاب الكبدي، وشفائهم بعد ذلك.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، أن مصر تتخذ كل الإجراءات لمنع حدوث إصابات جديدة من هذا الفيروس، لافتا إلى أن مصر تستحق بالفعل هذا التقدير الدولي.