اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع بإسرائيل غدا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي، أعلن عن اجتماع طارئ غدا لوزراء خارجية الاتحاد لبحث الأوضاع بإسرائيل.



قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة بأسره مُعرّض للاستهداف من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة.