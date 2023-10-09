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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم حسني يكرم مندوب الاتحاد الدولي للرماية خلال البطولة الأفريقية

صدى البلد

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، على تكريم روبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي للرماية والمشرف على البطولة الإفريقية للرماية ال16 التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وأكد حسني، أن فرنشاك ساهم بشكل مميز وبالتعاون مع مسؤولي الاتحاد المصري للرماية في خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وفي نفس السياق، أشاد حسني بنتائج الفراعنة خلال منافسات البطولة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في المنافسات.

وارتفعت حصيلة مصر في البطولة الأفريقية إلى 38 ميدالية، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، ليتصدر الرماة المصريون الترتيب العام لجوائز البطولة.

وأعرب حسني، عن سعادته بتأهل 11 راميا مصريا لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاتحاد الدولي الاتحاد المصري للرماية الاتحادين المصري والإفريقي للرماية الاتحاد الدولي للرماية البطولة الأفريقية للرماية

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