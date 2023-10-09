زفاف قريبها قوّم حريقة بالبيت انتهت بجريمة في حق جوزها بقنا

"هروح الفرح ولو علي جثتك " هذا ليس شعارا أو مقولة عابرة هذا ما فعلته الزوجة لتذهب الي حفل زفاف أحد أقاربها بعد رفض زوجها ذهابها.

لكل زوج تحكماته حيث يرفض أحيانا ذهاب زوجته الى بيت أهلها أو خروجها من بيتها أو ذهابها الى إحدى المناسبات العائلية الخاصة بها..وهناك من تستسلم وترضخ لرغبة زوجها وهناك من تثور وترفض ولكن زوجة قتا لم تكتف بالرفض وإنما ارتكبت جريمة لتثور على رفض زوجها وتحكماته.

أحداث الواقعة

في نجع حمادي بمحافظة قنا ، تعرض زوج من محافظة قنا للطعن على يد زوجته، بعد أن رفض الزوج ذهاب زوجته لفرح أحد أقاربها .. وطعنته بسلاح أبيض.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخص بطعن من سلاح أبيض في نجع حمادي.

وتبين أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة؛ لرفض الزوج ذهابها إلى حفل زفاف بالمنطقة، وجرى ضبطها؛ للتحقيق معها بشأن الجريمة.

و دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة؛ لنقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بـ نجع حمادي، لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج الطبي اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.