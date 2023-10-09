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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث الفلكية يفتتح المؤتمر العربي الثامن للفلك والجيوفيزياء

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية

افتتح   اليوم  المعهد القومي للبحوث الفلكية المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء في دورته الثامنة بالقاعة الرئيسية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان وذلك برئاسة الدكتور  جاد محمد القاضي رئيس المعهد برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة خالد زهران أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد بالتعاون مع وإشراف إدارة العلاقات العامة بالمعهد.
 

قدم الحفل الإعلامية جيهان طلعت والذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم رحب الدكتور خالد زهران بالحضور وأكد أهمية المؤتمر الذي يستضيف على مدار أيامه الأربعة نخبة من علماء الفلك والجيوفيزياء عربيا ودوليا.


ووضح  الدكتور جاد القاضي الدور الذي يقوم به المعهد منذ إنشاؤه في مجالات العلوم الفلكية والجيوفيزيقية ليس بمصر فقط ولكن على المستوى الإقليمي أيضا.
 

وأقيم المؤتمر بحضور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤن البحث العلمي نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي عمر أمين الفتوى نائبا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور مشهور الوردات أستاذ الجيوفيزياء الفلكية بجامعة الشارقة، ممثلا  عن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك و مقره عمان والذي مهمته الحفاظ  على التراث العربي والعالمي الفلكي والإشراف على دقة حساب المواقيت وتوحيد المصطلحات العلمية الخاصة بالفضاء والفلك والذي قام بتوجيه دعوة عامة لحضور المؤتمر الرابع عشر للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وذلك بجامعة الشارقة بدولة الإمارات، الدكتور زهير التميمي  رئيس الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء والذي يقوم بتعزيز وتنسيق الدراسات الفيزيائية والكيميائية للأرض. 
المستشار على الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد للشئون الدينية.
 

ثم تم التقاط صورة تذكارية للحضور مع رئيس المعهد وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.


جدير بالذكر أن عدد الحضور 450 متخصصا وعالما في علوم الزلازل وعلوم الأرض وعلوم الشمس والفضاء من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والدول العربية والأجنبية المختلفة وذلك لإلقاء 220 ورقة بحثية وتمثيل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية والولايات المتحدة الامريكية كما تشمل قائمة الدول المشاركة مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب واثيوبيا والسعودية والامارات والهند وباكستان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

Jobs Education الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك التعليم العالي الدكتور جاد محمد القاضي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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