صلاح زيدان: البروستاتا في السن الصغير تأتي على هيئة التهابات|فيديو

أكد الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب،و ليست مقتصرة على كبار السن فقط.

البروستاتا لها دوراً كبيراً للغاية في تغذية الحيوانات المنوية

وأضاف الدكتور صلاح زيدان ، خلال لقائه لبرنامج "طبيب البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن التضخم في البروستاتا يسبب الضغط على مجرى البول، مما يؤدي لشعور المريض بألام نتيجة ذلك.

وأشار استشاري أمراض الذكورة، أن البروستاتا لها دوراً كبيراً للغاية في تغذية الحيوانات المنوية، لافتاً ألى أن البروستاتا في السن الصغير تأتي على هيئة ألتهابات.