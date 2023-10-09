انعقاد المؤتمر الدولي السنوي لقسم أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس

انعقد المؤتمر السنوي الدولي لقسم أمراض النساء والتوليد السادس والعشرون بكلية الطب جامعة عين شمس ، برئاسة عمرو الحسيني مدير وحدة جراحة المناظير طب عين شمس أستـاذ أمـراض النسـاء والتوليد بطـب عين شمس، وحاتم الجمل "نائب رئيس المؤتمر"، و محمد سيد علي "سكرتير عام المؤتمر".

افتتح المؤتمر بحضور ا.د علي الأنور "عميد كلية الطب جامعة عين شمس"، طارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، وأسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وهالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب طب عين شمس.

جاء المؤتمر بخصوص صحة المرأة المستقبلية كما ضم كوكبة من المتحدثين حول العالم في جميع المجالات التخصصية بأمراض النساء والتوليد، و حصل المؤتمر على أكبر عدد من الساعات المعتمدة للتعليم المستمر وهي ٤٨ ساعة.

وعلى هامش المؤتمر تم عقد "١١" ورشة عمل مختلفة في كافة التخصصات الدقيقة لأمراض النساء والتوليد بحضور مميز من كافة أطباء النساء والتوليد بمصر.