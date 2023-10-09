عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن حزبه دخل في مرحلة جديدة نعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحي لانتخابات الرئاسة، موضحا “سوف نتكلم عن تفاصيل الحملة الانتخابية، وسوف أقوم بتكليف أمين الصندوق بالتواصل مع الراغبين بالتبرع من أعضاء الحزب والهيئة العليا، وتكليف السكرتير العام بالتواصل مع  المشاركين  في الحملة الانتخابية”. 

وأضاف "يمامة"، فى أول تصريح له عقب تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة اليوم، “أما بالنسبة للبرنامج، فنحن نتوجه للمصريين ومسألة ترشحي تجاوزت دخولي الانتخابات، وهو استحقاق دستوري والتزام وفقاً لنص المادة الخامسة من الدستور، للتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الأحزاب، ونحن نعيش في مصر الآن”.

وأضاف المرشح المحتمل، “أعرف صعوبات الحياة الاقتصادية، وأعرف حلها وجميع حلول المشاكل”.

وتابع رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى المحتمل “بإذن الله هناك رؤية لإنقاذ مصر، وهناك بنود ونصوص في الدستور، مع حديث عن الإدارة المحلية وهي الضلع الثالث في السلطة التنفيذية حيث إنها تتمثل في الحكومة ورئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ولذلك هي ضلع أساسي للإدارة المحلية”.

واستطرد “أما بالنسبة لبرنامجي الانتخابي فسوف أقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد طعون الترشح لأسباب سياسية، وقانونية”، قائلا "وهذه بلدنا جميعاً وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها، ونحن لا نطلق شعارات مثل " الأمل... والإسلام هو الحل" وغيرها من المفردات الفارغة من مضمونها، ولا بد من وجود برنامج واضح، وهذه الشعارات من الممكن أن تؤثر علي البسطاء لكنها لا تأتي بحلول".

واختتم تصريحاته قائلا "أعد المصريين جميعا بتقديم حلول جذرية لمشاكل مصر وطرح برنامج شامل سوف أعرضه عقب غلق باب الترشيح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ