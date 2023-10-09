توكيلات مزورة وتضييقات مزعومة.. سقطات حملة "الطنطاوي" تكشف عن انتهاكات قانونية

ممارسات غير قانونية يمارسها أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، منذ تدشين حملته الانتخابية، وذلك بهدف كسب استعطاف المواطنين من جهة، ومحاولة إقحام بعض المنظمات المعادية لمصر في الشأن الداخلي، من خلال الترويج لوجود مضايقات يتعرض لها أنصاره أثناء تحرير توكيلات لترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتعددت تلك الممارسات التي مثلت خروجًا على القانون، ما بين ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وما بين ممارسات على أرض الواقع، تمثل انتهاكًا للقوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المشرفة على العملية الانتخابية.

في التقرير التالي، نستعرض بعض الوقائع التي تورطت فيها حملة أحمد الطنطاوي، على مدار الأيام الماضية.

تضييقات مزعومة على أنصاره

في الوقت الذي يتحرك أحمد الطنطاوي وأنصاره في جولات بمجيع محافظات الجمهورية، ويطوف على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، خرجت ادعاءات تشير إلى وجود تضييقات على حملته الانتخابية وأنصاره، تمنعهم من تحرير التوكيلات له.

وأشار أحمد الطنطاوي، في تصريحات له، إلى أن أسرته لم تستطع أن تقوم بتحرير توكيل له، لترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، فيما أظهرت الصور بعد ذلك، قيام أسرته بنشر صورة جماعية، ومعهم توكيلات مستخرجة من مكاتب التوثيق بالشهر العقاري.

اعتداء مؤيديه على المواطنين

وفي واقعة أخرى، تمثل خروجًا آخر عن القانون، قام أنصار أحمد الطنطاوي، أثناء تواجدهم أمام الشهر العقاري لاستخراج التوكيلات من مكاتب التوثيق، بالاعتداء على المواطنين أمام الشهر العقاري.

صورة من الاعتداء

توكيلات مزورة

وكان آخر تلك الوقائع، والتي حدثت اليوم بتاريخ 9 أكتوبر، وأقرتها الحملة الانتخابية له، هو وجود توكيلات مزورة، من قبل أنصار "الطنطاوي"، والتي جاءت بعد توجيهات منه شخصيا عبر صفجته الرسمية على فيس بوك.

وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط 8 أشخاص بمحافظات “الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس” أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات.

ونشر أحد أقارب أحمد الطنطاوي، ويدعى "عماد الطنطاوي"، على صفحته الشخصية على فيس بوك، رسالة نقلها عن اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي تطالب أنصارها بوقف تحرير تلك التوكيلات المزورة.

وكتب "بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاب طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".