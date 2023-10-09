كولر السبب .. تعليق نجم الأهلي السابق بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

أكد عماد النحاس نجم كرة القدم المصرية السابق، أن النادي الأهلي يملك مدير فني قوي وهو مارسيل كولر الذي طور عددا كبيرا من لاعبي المارد الأحمر، وأصبح الفريق الأن يملك العديد من الحلول في الملعب.

وقال عماد النحاس فى تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي كانت رائعة، وخبرات المارد الأحمر حسمت اللقاء بشكل ، وأصبح الأن النادي الأهلي يملك عدد كبير من اللاعبين في كل مركز، وكل ذلك يعود لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي طور العديد من اللاعبين.

وأضاف:" كولر طور من اللاعبين وذلك ظاهر للجميع، وأخرهم أحمد كوكا لاعب الوسط الذي انضم للمنتخب بعد التألق والمشاركة الفترة الأخيرة.