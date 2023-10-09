عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حورية البحر.. عارضة أزياء هندية ترتدي حوض أسماك حية داخل الفستان.. فيديو

عارضة ازياء هندية
عارضة ازياء هندية

تشتهر عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم بالابتكار والدهشة في كثير من الأحيان. 

ولفتت أحد الأمثلة انتباه العالم عندما ارتدت عارضة أزياء هندية فستان عبارة عن حوض به أسماك حية في عرض أزياء في منطقة تشيناي الهندية ما خلق ضجة كبيرة في صناعة الأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

txt

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

txt

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا


"يا له من تصرف غبي"، هكذا علق كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي على تصرف عارضة الأزياء الهندية.


فبعد أن تمت مشاركة مقطع فيديو للعارضة على إنستجرام.. وفي الفيديو الذي انتشر على نحو واسع، تظهر عارضة أزياء وهي ترتدي فستانًا على طراز حورية البحر مع هيكل يشبه الحوض متصل به، ثم يظهر شخص وهو ينقل الأسماك الصغيرة والماء إلى الحوض البلاستيكي.


وتظهر العارضة، في مقطع فيديو آخر، وهي تمشي مع وضع الأسماك داخل الحوض ويدها فوق الحوض البلاستيكي، بحسب موقع إن دي تي في.

وعلى أثر مشاركته، حصد الفيديو أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة وأربعة آلاف إعجاب.. ورأى أحد المستخدمين: "توقفوا عن استخدام الحيوانات في كل شيء". وقال شخص آخر: "ما خطبكم أيها البشر، توقفوا عن إزعاج الكائنات الحية الأخرى".


وعلق شخص ثالث، قائلًا: "لا يجب الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الأسماك في مثل هذه المساحة الصغيرة.. بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى الأكسجين المناسب".

وأضاف شخص آخر: "هل هي ومصمم الأزياء الخاص بها مجنونان؟! يا له من تصرف غبي".
 

 

 

الأزياء العالم عارضة ازياء هندية فستان حوض أسماك حية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

لبنان.. بيان عاجل من الجيش بعد القصف الإسرائيلي الأخير

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

موضوعات متعلقة

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

اجراءات امنية مشددة..اسبانيا تعلن عن حدث نادر أثناء إطلاق صاروخ للفضاء

بق الفراش يهدد أولمبياد باريس..ماذا قالت الحكومة الفرنسية؟

السعودية تسعى للوصول إلى الفضاء..وشراكة جديدة لتحقيق الهدف

السعادة قرار.. جلسة تصوير لعروسين يفطران على عربة فول تشعل مواقع التواصل.. والمصور يروي تفاصيل ردود أفعال الناس عليهما| خاص

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض

أدوات مدرسية وتكريم المدرس..جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

ترشيحاتنا

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية اليوم في جنوب لبنان

مولد السيد البدوي.. ماذا قالت الإفتاء عن شيخ العرب في ذكراه؟

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ