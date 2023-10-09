حورية البحر.. عارضة أزياء هندية ترتدي حوض أسماك حية داخل الفستان.. فيديو

تشتهر عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم بالابتكار والدهشة في كثير من الأحيان.

ولفتت أحد الأمثلة انتباه العالم عندما ارتدت عارضة أزياء هندية فستان عبارة عن حوض به أسماك حية في عرض أزياء في منطقة تشيناي الهندية ما خلق ضجة كبيرة في صناعة الأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي.





"يا له من تصرف غبي"، هكذا علق كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي على تصرف عارضة الأزياء الهندية.



فبعد أن تمت مشاركة مقطع فيديو للعارضة على إنستجرام.. وفي الفيديو الذي انتشر على نحو واسع، تظهر عارضة أزياء وهي ترتدي فستانًا على طراز حورية البحر مع هيكل يشبه الحوض متصل به، ثم يظهر شخص وهو ينقل الأسماك الصغيرة والماء إلى الحوض البلاستيكي.



وتظهر العارضة، في مقطع فيديو آخر، وهي تمشي مع وضع الأسماك داخل الحوض ويدها فوق الحوض البلاستيكي، بحسب موقع إن دي تي في.

وعلى أثر مشاركته، حصد الفيديو أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة وأربعة آلاف إعجاب.. ورأى أحد المستخدمين: "توقفوا عن استخدام الحيوانات في كل شيء". وقال شخص آخر: "ما خطبكم أيها البشر، توقفوا عن إزعاج الكائنات الحية الأخرى".



وعلق شخص ثالث، قائلًا: "لا يجب الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الأسماك في مثل هذه المساحة الصغيرة.. بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى الأكسجين المناسب".

وأضاف شخص آخر: "هل هي ومصمم الأزياء الخاص بها مجنونان؟! يا له من تصرف غبي".

