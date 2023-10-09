السفير السنغافوري يؤكد تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة، ونائبه والوفد المرافق لهما، وذلك في زيارة رسمية لمقر الوكالة بالبلاد.

وتهدف الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتور شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بالزيارة، مشيدا بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، وشرح مهام الوكالة واختصاصاتها واهدافها ودورها محليا وافريقيا.

ومن جانبه قدم السفير نبذة عن وكالة الفضاء السنغافورية ومهامها وأهدافها وتطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب.

وأشار صدقي إلى أن مصر وسنغافورة تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء، يمكن أن يستفاد البلدان في تطوير تطبيقات الأقمار الصناعية مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين مع توفير حلول مبتكرة.

ختم الدكتور شريف صدقي حديثه بأنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء في مصر وقطاع الفضاء في سنغافورة، يمكن أن يستفيد كلا البلدين من خبراتهما وقدراتهما المشتركة، مما يساهم في تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية.

تعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر وسنغافورة بالتعاون التكنولوجي في هذا المجال الحيوي والتي تم اختتامها بتبادل الدروع والصور التذكارية.

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