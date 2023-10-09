وزير خارجية قوات الاحتلال يكشف عدد الأسري الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية

قال وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، اليوم الإثنين، إن حماس أسرت أكثر من 100 إسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المسؤول المعين حديثًا لمتابعة موقف الأسري للإسرائيليين، جال هيرش، إن تل أبيب تخلق صورة كاملة للموقف ونعمل بكامل طاقتنا لإنشاء نظام فعال.

ويبدو أن هذا البيان جاء ردًا على شكاوى عديدة مفادها أن الحكومة تخلت عن المفقودين أو الأسري، دون تقديم أي مساعدة أو معلومات.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، قال هيرش، “أمامنا مهام ثقيلة، وأنا معكم في الحملة لإعادة جميع المفقودين والأسري إلى إسرائيل”.