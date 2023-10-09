الأمم المتحدة تطالب بالسماح لها بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن حزنه الشديد بسبب إعلان إسرائيل بدء حصار كامل على قطاع غزة.

وأكد جوتيريش، أن “الأمم المتحدة لديها تقارير عن صواريخ إسرائيلية ضربت منشآت صحية في غزة وأبراجا سكنية ومسجدا”.

وأضاف: “لم نتوصل لحصيلة كاملة حتى الآن”.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن “هناك 137 ألف شخص متواجدون في منشآت الأونروا الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.