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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس الأهلية يتنافس أكبر الجامعات الدولية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

نجحت جامعة عين شمس في الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع.
 

أكدت الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس ، أن جامعة عين شمس تحرص علي التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية ، مؤكدة أن جامعة عين شمس تتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكى وبما يحقق مصلحة الطالب المصري.

 

واشارت الدكتورة غادة فاروق إلى خلال تصريحاتها لصدي البلد ،إلى جامعة عين شمس الأهلية، والتى ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتتضمن برامج متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته ، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.

 

وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس جامعة عين شمس، وافق على إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، ووجه باستكمال الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع مجلس الجامعات الأهلية في هذا الشأن.

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