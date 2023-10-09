جيش الاحتلال يحشد 300 ألف من الاحتياط .. ويعلن مقتل 85 من جنوده

قال جيش الاحتلال أن ما لا يقل عن 85 من جنوده سقطوا قتلى في هجمات حماس، وفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منفصل يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 900 شخص قتلوا على يد حماس.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن "المئات" من مقاومي حماس قتلوا في غزة في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وتابع بأن الجيش الإسرائيلي أنهى عملية إجلاء المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من غزة.

وقال هاجاري إن طول السياج عبر الحدود مع غزة مغطى بالدبابات وتوفر الحماية له القوات الجوية.



وأضاف أنه تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي.

