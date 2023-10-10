جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول النشر الدولي للبحوث العلمية.. اليوم

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يوم 11 و12 أكتوبر 2023 برنامج تدريبي عن النشر الدولي للبحوث العلمية، بإضافة الي دورة اخر عن نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.

واطمأن الدكتور الخشت، خلال جولته على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وانتمائهم لجامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم ووعدهم بالاستجابة الفورية.