نائب بالشيوخ: طباعة الأسعار علي السلع تواجه المغالاة والتلاعب

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بتعامل الحكومة مع تداعيات أزمة التضخم الذي تعانى منها العديد من الدول في الوقت الراهن، وذلك من خلال الإجراءات المختلفة التي يتم إصدارها بشكل دائم بهدف تفعيل الحماية الإجتماعية للمواطنين.

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية، من أهم المبادرات التي ينتظرها الكثير من المواطنين من أجل تلبية استهلاكهم اليومى من السلع، معقبا “ خطوة ايجابية توضح جهد الحكومة في دعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية وجود دور فعال وقوى لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب من تخزين واحتكار السلع، قائلا “ هذا النوع من الممارسات الاحتكارية سبب هام في ارتفاع الاسعار ويعمل علي ايجاد حالة من التكالب علي الشراء”.

وتابع النائب : كما أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض علي السلع من شأنها إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر.

وقال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها، مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.