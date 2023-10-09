اتحاد الغرف التجارية: طباعة الأسعار المخفضة على السلع بداية من السبت المقبل

علق علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على إعلان رئيس الوزراء عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والإعلان عن خفض أسعار السلع الأساسية.

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" نحاول أن نحد من التضخم وأثره على الأسرة، والهدف الأساسي لنا هو خفض التضخم وجذب استثمارات وتوطين المنتج المحلي وزيادة إنتاجية مصر ".

وأضاف علاء عز :" تم وضع آليات من أجل خفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية ، وتم التوافق على خفض الأسعار بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين".

وتابع علاء عز :" سيتم توفير السلع بخصومات من 15 لـ 25 % بداية من الأسبوع المقبل ".

واكمل علاء عز:" سيتم طباعة الأسعار المخفضة على السلع بداية من السبت المقبل، والمنتج هو من قام بتحديد السعر المخفض وهذه الأسعار ستكون متاحة على مستوى الجمهورية ".