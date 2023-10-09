عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هذه السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار يوم السبت.. انفوجراف

سلع
سلع

أسعار الأرز والسكر والزيت الخليط والجبنة البيضاء على موعد مع الانخفاض السبت المقبل بقرار الحكومة حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه بناء على اجتماع سابق لمجلس الوزراء وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

وأوضح أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى  أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً تخفيض الأسعار لـ٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الأقصى للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز وتم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜.

السبت المقبل.. التموين: خفض أسعار الزيت والسكر والأرز والجبنة البيضاء

الفراخ والبيض والألبان.. التموين: خفض الأسعار في الأسواق السبت المقبل

%15.. شعبة الدواجن تعلن موعد خفض الأسعار بالأسواق

الفراخ بـ 65 جنيها.. الحكومة: انخفاض أسعار سلع جديدة في هذا الموعد

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اجتماع الحكومة اليوم تخفيض أسعار 7 سلع أساسية استراتيجية لا يستغني عنها المواطن ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25 إلى 30 % مقارنة بسعرها بالسوق الحر.

أضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها سلع يستهلكها المواطن بشكل يومي وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.

وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك اساسي مع الدوله في خفض الاسعار والمسؤولية المجتمعية.

خفض أسعار 7 سلع أساسية: السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان والجبن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار  للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

أسعار الأرز اسعار الدواجن الأرز والسكر اسعار السلع أسعار السلع الأساسية اتحاد الغرف التجارية أسعار السكر سعر كيلو السكر اجتماع الحكومة الاتحاد العام للغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

موضوعات متعلقة

الفراخ والبيض والألبان.. التموين: خفض الأسعار في الأسواق السبت المقبل

السبت المقبل.. التموين: خفض أسعار الزيت والسكر والأرز والجبنة البيضاء

حدث مهم لأول مرة في معرض تراثنا يخص أصحاب المشروعات

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين

أبو اليزيد يستعرض جهود الدولة في تنمية الصعيد على مدار الـ10 سنوات الماضية

تنمية المشروعات يوفر خطوط أوتوبيسات مجانية لـ زوار معرض تراثنا

خبير يكشف المكاسب الاقتصادية من تطبيق التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملات المحلية

بمشاركة عربية ..استمرار فعاليات اليوم الثاني من معرض تراثنا

ترشيحاتنا

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه كليا عن قطاع غزة

رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

دعاء وقت نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

حماس: بعض الأسرى يحملون الجنسية الصينية أو الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ