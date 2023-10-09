هذه السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار يوم السبت.. انفوجراف

أسعار الأرز والسكر والزيت الخليط والجبنة البيضاء على موعد مع الانخفاض السبت المقبل بقرار الحكومة حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه بناء على اجتماع سابق لمجلس الوزراء وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

وأوضح أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً تخفيض الأسعار لـ٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الأقصى للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز وتم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜.

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اجتماع الحكومة اليوم تخفيض أسعار 7 سلع أساسية استراتيجية لا يستغني عنها المواطن ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25 إلى 30 % مقارنة بسعرها بالسوق الحر.

أضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها سلع يستهلكها المواطن بشكل يومي وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.

وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك اساسي مع الدوله في خفض الاسعار والمسؤولية المجتمعية.

خفض أسعار 7 سلع أساسية: السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان والجبن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.