من السبت المقبل .. الحكومة: تخفيضات 25 % في أسعار السلع

علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء والذي أعلن فيه تفاصيل مبادرة مواجهة ارتفاع الأسعار وإعلان خفض أسعار السلع الأساسية.

وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نبشر المواطنين بأن خفض الأسعار يبدأ من يوم السبت المقبل".

وأضاف سامح الخشن :" انخفاض الأسعار السلع يبدأ من 15 لـ 25 % في سلع مثل الفول والعدس ومنتجات الألبان والسكر والزيت والدواجن الحية والبيض ".

واكمل سامح الخشن :" تم التوجيه بأن الحد الأقصى لتخفيض كل سلعة يتم كتابته على كل عبوة المنتج ".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي للإعلان عن انخفاض أسعار مجموعة من السلع الأساسية كمبادرة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار .

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل.

ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.