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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يقر بخروج عدد من قطع الأراضي خارج الآثار

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار رقم 3692 لسنة 2023 ، نصت مادتة الاولي على أن يخرج من عداد الأراضي الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة و 4 قراريط و 13 سهم "مساحة حديثة" ، الكائنة بتل الفلوس بحوض كوم الفلوس نمرة 4 قسم أول بحرى بكفر الشيخ .
كما أصدر مدبولي قرار رقم 3693 لسنة 2023 ، نصت مادتة الاولي على يخرج من عداد الأراضي الاثرية تل اثار "كوم الخرز" ، ناحية قبوؤ الأمراء "زهور الأموراء حاليا" ، البالغ مساحته 23 فدان و11 قيراط و20 سهم بالقطعة رقم 6 بحوض النوبارية نمرة 11 مركز الدلنجات محافظة البحيرة.
واقر أيضا رئيس الوزراء قرار رقم 3694 لسنة 2023 ، نصت مادته الاولي على أن يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحتة 23 فدان و18 قيراط و22 سهم بتل أبو ياسين البالغ إجمالي مساحته 23 فدان و19 قيراط و3 أسهم بحوض الجبانة نمرة 4 زمام قرية أبو ياسين ضمن القطعة رقم 13 مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم .

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رئيس الوزراء لأراضي الأثرية تل الفلوس كوم الخرز الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية اليوم

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