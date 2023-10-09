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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: مبادرة تخفيض أسعار السلع تهدف لدعم المواطن في أزمة التضخم العالمية

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التضخم في أسعار السلع علي مستوى العالم، معقبا “ غلاء عالمى واضح متفق عليه” لذا تبذل الحكومة أقصي جهودها في توفير السلع للمواطن بأسعار تناسبه في الظروف الإقتصادية الراهنة.

وأكد “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية كالألبان والبيض وغيرها، يعد من أبرز القرارات الداعمة لإزالة أي نوع من التحديات والصعوبات قد يواجهها المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية، أيضا قيمة التخفيضات علي السلع جيدة.

وشدد عضو مجلس النواب، علي أن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائي بكافة جوانبها بأولويات أجندتها، لذا وجدت إجراءات جادة فيما يتعلق بخفض أسعار السلع وتشديد الرقابة علي الأسواق والتجار.

وأضاف النائب : الحكومة تسير في مسار صحيح لدعم المواطن بتوجيهات من الرئيس السيسي، وحمايته من أي تداعيات أزمة التضخم العالمية.

وفي نهاية حديثه، قال البرلمانى، أن الدولة قادرة علي توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشكل مستمر، معقبا “ ليس فقط 6 أشهر بل علي المدى البعيد”.

برلمانى عن مبادرة تخفيض أسعار السلع: الحكومة تشعر بالمواطن

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وقال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس  ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

 

تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية

 

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها، مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.

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