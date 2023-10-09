برلمانى عن مبادرة تخفيض أسعار السلع: الحكومة تشعر بالمواطن

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب علي مختلف الدول، قائلا “ الحكومة حاسة بالناس بجد وليس مجرد كلام”.

وأكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن القرارات التي أصدرها اليوم رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات علي السلع الأساسية تصل إلي 25% ولمدة 6 أشهر قادمة، تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن، لافتا إلي أن التجار سببا رئيسيا في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.

وأضاف النائب : الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عالمى لسعر السكر والذي يعد أحد أهم السلع الأساسية، لذا لابد من العمل علي وضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، “كما أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية”

ونوه عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، عن ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتى الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة علي الأسواق والقضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.

وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.

وقال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها، مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.



ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.