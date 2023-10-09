مستشار الرئيس الفلسطيني: غزة تتعرض لأكبر عملية إبادة جماعية منذ النكبة

وصف المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، ما يجري في قطاع غزة بحرب الابادة الجماعية وتغير ملامح القطاع في أقوى بطش منذ عام النكبة عام 1948 لافتاً إلى أن كل أنوع الاسلحة تدك قطاع غزة بحراً وجواً بكافة الصنوف والانواع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مدن وأحياء بأكملها تم تسويتها بالارض على سبيل المثال منطقة بين حانون في شمال قطاع غزة تم تسويتها بالارض لم تعد موجودة وتم إخلائها من السكان واحياء كاملة وسط قطاع غزة تم إبادتها.



وتابع المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مايجري حرب إبادة والعام لايحرك ساكنا الارهاب الاسرائيلي وصل لاقصى حد وأن الرئيس الفلسيطني يواصل إتصالاته الدبلوماسية الدولية لوقف العدوان الغاشم ولمس أن هناك إجماع في إتصالاته على أهمية وقف هذا العدوان الغاشم هدف أول قبل التدرج لملفات أخرى

مكملاً: " إسرائيل قطعت الكهرباء والماء في غزة، والأمل الوحيد هو التدخل الدولي. وكل الطرق إلى غزة مقطوعة، ومصر تبذل جهدا خارقا للتخفيف عن أهالي غزة.ومصر تبذل جهداً خارفقاً لايصال المساعدات والمشكلة الان أن التجول نفسه داخل القطاع صعب جداً