مسئول سابق بهيئة الطاقة النووية يكشف كواليس تركيب مصيدة المفاعل الأول بالضبعة

قال الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، إن الفضل يعود إلى الرئيس جمال عبد الناصر في انشاء المشروع النووي السلمي المصري، مشيرا إلى أن ما وصلنا إليه الآن؛ بسبب تكوين الكوادر.

وأوضح في لقاء مع الإعلامية “انجي انور” ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر فضائية etc، أن المشروع النووي توقف بسبب الحروب وضعف الإرادة السياسية، ثم بدأ إنتاجه وإعادته للحياة مرة أخرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015.

وأشار إلى أنه تم التعاقد والتوقيع على الشراكة مع الجانب الروسي وبدء التنفيذ عام 2017.

وأضاف أن مصيدة قلب المفاعل، هي أهم جزء في المفاعل، والتي تحرص على أمان المفاعل من الحوادث النووية والتسريبات الإشعاعية، خاصة للبيئة والتربة.

ونوه بأن هذه المصيدة من الجيل الثالث المطور، والتي تحرص على التعامل مع الانصهارات والتفاعلات النووية، والتعامل مع أقصى درجات الحوادث، حتى الرتبة السابعة.

وكشف أنه تم تركيب 4 خراسنات مسلحة لمحطة الضبعة لحماية المفاعل من خطر الزلازل والفيضانات.



