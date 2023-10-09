عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سابق بهيئة الطاقة النووية يكشف كواليس تركيب مصيدة المفاعل الأول بالضبعة

الطاقة النووية
الطاقة النووية

قال الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، إن الفضل يعود إلى الرئيس جمال عبد الناصر في انشاء المشروع النووي السلمي المصري، مشيرا إلى أن ما وصلنا إليه الآن؛ بسبب تكوين الكوادر.

وأوضح في لقاء مع الإعلامية “انجي انور” ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر فضائية etc، أن المشروع النووي توقف بسبب الحروب وضعف الإرادة السياسية، ثم بدأ إنتاجه وإعادته للحياة مرة أخرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015.

وأشار إلى أنه تم التعاقد والتوقيع على الشراكة مع الجانب الروسي وبدء التنفيذ عام 2017.

وأضاف أن مصيدة قلب المفاعل، هي أهم جزء في المفاعل، والتي تحرص على أمان المفاعل من الحوادث النووية والتسريبات الإشعاعية، خاصة للبيئة والتربة.

ونوه بأن هذه المصيدة من الجيل الثالث المطور، والتي تحرص على التعامل مع الانصهارات والتفاعلات النووية، والتعامل مع أقصى درجات الحوادث، حتى الرتبة السابعة.

وكشف أنه تم تركيب 4 خراسنات مسلحة لمحطة الضبعة لحماية المفاعل من خطر الزلازل والفيضانات.


 

رئيس هيئة الطاقة النووية جمال عبدالناصر المشروع النووي السلمي المصري ٤ خراسنات مسلحة محطة الضبعة الزلازل الجانب الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

ترشيحاتنا

تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.. الرئيس السيسي يتلقى 4 اتصالات بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ